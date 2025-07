Calciomercato Milan Vlahovic strizza l’occhio | l’indizio social non lascia dubbi

Dusan Vlahovic strizza l'occhio al Milan per un possibile trasferimento in questo calciomercato: l'indizio social non lascia alcun dubbio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Vlahovic strizza l’occhio: l’indizio social non lascia dubbi

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - vlahovic - strizza

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

? Calciomercato Milan, Vlahovic strizza l’occhio ai rossoneri? L’attaccante serbo potrebbe entrare nei piani di Allegri, ma servono due condizioni chiave Leggi il nostro articolo e facci sapere cosa ne pensi! #Milan #Calciomercato #Vlahovic Vai su X

Rafa Leao ha il suo nuovo partner sulla sinistra dopo l'addio di Theo: Estupinan strizza l'occhio all'esterno offensivo rossonero Il calciatore ecuadoriano si è soffermato sul possibile nuovo asse sulla fascia mancina #ACMilan #SpazioMilan Vai su Facebook

Garnacho rifiuta l’Arabia e strizza l’occhio alla Serie A: Milan in pole per i bookmaker, Napoli e Roma sullo sfondo; Albertini vota Vlahovic: Non si discute, lo prenderei a occhi chiusi; Vlahovic strizza l’occhio al Milan: sì all’idea rossonera, ma l’ingaggio è un ostacolo.

Milan-Vlahovic, spunta il segnale sui social: il serbo mette like a un post di Leao sulla vittoria dei rossoneri - Il grande obiettivo dell'attacco rossonero manda un segnale al Milan: like sotto il post vittoria di Leao ... Segnala calciomercato.com

Calciomercato Milan, Vlahovic obiettivo concreto. Come sbloccare la trattativa? - La situazione Il calciomercato Milan continua a riservare sorprese e sviluppi interessanti, soprattutto per quanto ri ... Si legge su calcionews24.com