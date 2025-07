Calciomercato Juventus Sancho non si sblocca | Amorim avverte i bianconeri

Continua ad essere uno scenario piuttosto complesso quello riguardante Jadon Sancho ed il suo approdo alla Juventus. Da diverse settimane i bianconeri sono al lavoro per cercare di portare a Torino l’esterno offensivo inglese, ma ancora l’intesa con il Manchester United non è stata trovata. A rallentare l’operazione ci sarebbe anche e soprattutto la necessitĂ di cedere della Vecchia Signora che, dopo l’uscita di Mbangula, attende buoni segnali anche su altri fronti per poi poter tentare l’affondo per il classe 2000. Una situazione decisamente scomoda che a preparazione iniziata si sperava potesse essere giĂ archiviata positivamente, soprattutto vista la volontĂ del giocatore di dare prioritĂ alla Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, Sancho non si sblocca: Amorim avverte i bianconeri

In questa notizia si parla di: juventus - sancho - bianconeri - calciomercato

Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare -  Sancho è il grande obiettivo in vista della prossima stagione: per vedere l’inglese con la maglia bianconera c’è però una condizione che deve accadere Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare (Ansa Foto) – SerieAnews Hai presente quel brivido di speranza che ti prende guardando una trattativa in dirittura d’arrivo? La Juventus è di nuovo al lavoro: servono rinforzi, e a farlo presente è stato proprio Igor Tudor, dopo la bruciante sconfitta con il Manchester City al Mondiale per Club.

Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri - La vecchia signora lavora sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Dopo le delusioni della precedente stagione non ci sono alibi per quella che verrĂ .

Sancho alla Juventus, c’è il sì: cosa manca per chiudere - La Juventus è sempre più vicina a Jadon Sancho. C’è il sì dell’esterno inglese per il trasferimento in bianconero: resta solo un ultimo ostacolo da superare.

I bianconeri devono trovare la quadra https://bmbr.cc/u4l6a29 #Calciomercato #Juventus #Sancho Vai su X

#Primapagina #Tuttosport 25/07/2025 #JoaoMario #DouglasLuiz #Sancho #Juve #Juventus #David #Tudor #Comolli #calciomercato #MercatoJuve #Jupensiero Vai su Facebook

Amorim avverte la Juve: Sancho? Chi aspetta troppo potrebbe avere sorprese; Calciomercato Juve: Sancho, Molina, Amrabat. La carta Kostic, i nomi a sorpresa; Juventus, le ultime su Sancho.

Calciomercato Juventus: Sancho e Molina nel mirino, Amrabat in per il dopo Douglas Luiz - Calciomercato Juventus: Sancho e Molina tra i nomi caldi, Amrabat possibile colpo a centrocampo. Riporta calcioinpillole.com

Sancho in Serie A, ma niente Juve: “Tempo perso”, l’annuncio - Tempo perso su Sancho con la beffa di calciomercato annunciata da Amorim che ha reso chiare le cose sul calciatore inglese. Secondo calciomercatoweb.it