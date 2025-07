Calciomercato | Juve su Matheus Nunes se parte Douglas Luiz Roma sonda Konstantelias del Paok

Dopo essersi clamorosamente assentato dal raduno della Juventus, Douglas Luiz ha di fatto segnato la fine della sua breve e deludente avventura in bianconero. La Juve ora è obbligata a guardarsi intorno per trovare un sostituto a centrocampo e questo potrebbe arrivare proprio dall'Inghilterra: Matheus Nunes è il primo nome sul taccuino di Damien Comolli. Il mercato giallorosso non è finito: il mister Gian Piero Gasperini ha fatto capire che ha bisogno di un esterno alto a sinistra. Il nuovo nome è quello di Giannis Konstantelias, 22enne del Paok. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Calciomercato: Juve su Matheus Nunes se parte Douglas Luiz, Roma sonda Konstantelias del Paok

In questa notizia si parla di: juve - douglas - luiz - calciomercato

Juve, Thuram è la certezza di Tudor: costato meno di Koopmeiners e Douglas Luiz, i suoi numeri alla Vidal - Juve, Khephren Thuram trascina il centrocampo bianconero: i suoi numeri sono secondi solo a Vidal della prima stagione, Koop e Douglas Luiz superati Khephren Thuram si sta rivelando una delle poche, solide certezze nella travagliata stagione della Juve.

Douglas Luiz via dalla Juve: tanti estimatori per il centrocampista brasiliano, ecco la possibile destinazione. Rivelazione - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz via dalla Juve: la possibile destinazione per il centrocampista in caso di addio immediato.

Calciomercato Juve LIVE: Savona nel mirino del City, Douglas Luiz può tornare in Premier League - di Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Il borsino #Juve per il centrocampo https://chiamarsibomber.com/news/calciomercato/juve-ilborsino-dopo-douglas-luiz-scende-hjulmand-sale-amrabat… #calciomercato #Juventus Vai su X

Douglas Luiz verso la Premier League, rottura con la Juventus Guarda il video completo sul canale YouTube di Fabrizio Romano in Italiano e non perderti le ultime notizie di calciomercato powered by @betsson.sport Vai su Facebook

Juve, continua il caso Douglas Luiz: gli ultimi aggiornamenti; Juventus-Douglas Luiz, contatto con gli agenti dopo l'assenza ingiustificata al ritiro; Douglas Luiz, la multa è salata: rischia di dover pagare 120mila euro.

Juventus, entrano in scena gli agenti di Douglas Luiz, Vlahovic e Weah per sbloccare il mercato in uscita - Scendono in campo gli agenti, per provare a sbrogliare i casi più delicati del calciomercato juventino. Segnala msn.com

Calciomercato Juve, coi soldi di Douglas Luiz il nuovo centrocampista: un preferito, tre obiettivi e una suggestione. La lista completa - Calciomercato Juve, coi soldi di Douglas Luiz il nuovo centrocampista: un preferito, tre obiettivi e una suggestione. Da juventusnews24.com