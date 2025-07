Calciomercato Juve LIVE | rifiutata una maxi-offerta dal Chelsea per Yildiz si spinge per Kolo Muani Atteso l’incontro con l’agente di Vlahovic

Ultimissime calciomercato Juve: VENERDI' 25 LUGLIO 2025.

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità di calciomercato che riguardano anche il Milan e la Juve Dopo il pareggio rimediato ormai una settimana fa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è obbligato a vincere le ultime due giornate di campionato per avere la certezza di vincere il campionato.

Calciomercato Juve, la società punta dritto su quel giocatore! C’è una volontà di spendere una cifra importante per lui: le strategie bianconere sono chiare. Scenario - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, la società ha una volontà ben precisa: per quel top player può spingersi fino a quella cifra.

Calciomercato, Giuntoli su Osimhen: “Juve non interessata”. E il Milan? - La Juventus si defila per Victor Osimhen. Cosa farà adesso il Napoli? Ecco la posizione del Milan su questa opportunità di mercato

U F F I C I A L E Scambio fatto tra #Juve e #Porto #JoaoMario passa alla #Juve per 12 milioni e #AlbertoCosta va al #Porto per 15 milioni piĂą 1 di bonus. ? #RomeoAgresti Vai su Facebook

Yildiz resta bianconero: rifiutata maxi-offerta dall’Inghilterra; Osimhen, rifiutata maxi offerta dalla Juve: il clamoroso retroscena – CdS; Juventus, tutto su Osimhen: pronta un'offerta da 85 milioni di euro.

Juventus, maxi scambio con la Roma: McKennie la chiave - Saranno ore calde in casa Juventus per un nuovo intreccio in Serie A. Lo riporta calciomercato.it

Ultimi aggiornamenti: 25 lug 2025, 12:57 - La Juventus blinda Kenan Yildiz: i bianconeri hanno detto no a un'offerta da quasi 70 milioni di euro del Chelsea. Come scrive calciomercato.com