Calciomercato Juve | le priorità di Comolli da adesso in avanti Quali saranno i prossimi colpi bianconeri da regalare a Tudor fino alla fine dell’estate

Calciomercato Juve: le priorità di Comolli fino a fine estate. Quali saranno i prossimi colpi bianconeri da regalare a Tudor da qui in avanti. Un senso di incompiutezza. È questo il sentimento che domina in casa Juventus in questa fase del calciomercato. Come riporta il Corriere dello Sport, nonostante gli arrivi di Jonathan David e Joao Mario e il riscatto di Francisco Conceicao, la rosa a disposizione di Igor Tudor presenta ancora delle lacune. Il grande decollo del mercato bianconero è infatti frenato dalla necessità di sbloccare diverse, complesse operazioni in uscita. Le priorità di Tudor: un esterno e un mediano di rottura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

