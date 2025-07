Calciomercato Juve coi soldi di Douglas Luiz il nuovo centrocampista | un preferito tre obiettivi e una suggestione La lista completa

e aggiornata. Il calciomercato Juve  è al lavoro per rinforzare il centrocampo in vista della nuova stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera ha individuato diversi profili interessanti per il ruolo di mediano, con Morten Hjulmand  in cima alla lista. Il danese, attualmente in forza allo Sporting Lisbona, ha già esperienza in Serie A grazie alla sua precedente militanza nel Lecce, dove ha mostrato qualità tecniche e fisiche che lo rendono adatto al gioco di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, coi soldi di Douglas Luiz il nuovo centrocampista: un preferito, tre obiettivi e una suggestione. La lista completa

Conceicao Juve, è sempre più lontano da Torino! L’idea dei bianconeri è chiara: i suoi soldi saranno investiti per lui. Novità - di Redazione JuventusNews24 Conceicao Juve, è sempre più lontano da Torino: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante portoghese.

Dino Baggio ritorna sul gesto dei soldi in un celeberrimo Parma Juve: «Lo rifarei, ce l’avevo con un sistema marcio! Con quell’iniziativa persi una cosa…» - di Redazione JuventusNews24 Dino Baggio, ex centrocampista del Parma, rievoca il famoso gesto dei soldi fatto all’arbitro Stefano Farina durante un match contro la Juve nel 2000: le sue parole.

Ravezzani scettico: «Conte per tornare alla Juve vuole molti soldi, un mercato dispendioso e calciatori fatti e finiti. A maggio minaccerà dimissioni, se ai tifosi va bene…» - di Redazione JuventusNews24 Ravezzani scettico sul possibile ritorno di Conte alla Juve: tutte le dichiarazioni del giornalista sul futuro dell’allenatore.

Ecco quanto è costato Douglas Luiz alla #Juventus Vai su X

È costato 700mila euro a partita: Douglas Luiz, le tappe di un fallimento totale dopo un’operazione da 50 milioni con l’Aston Villa Prima giornata della Serie A 2024-25, 19 agosto: allo Stadium la nuova Juve di Thiago Motta esordisce contro il Como. Il Vai su Facebook

David, primo giorno Juve. Quando torna Douglas Luiz e il piano mercato Kolo Muani; Juve, Douglas Luiz non si presenta all'allenamento: provvedimenti disciplinari in arrivo; La Juve e il caso Douglas Luiz, torna la settimana prossima.

Capello: "Douglas Luiz flop alla Juventus? Un peccato, è sottovalutato. Per Nico Gonzalez e Koopmeiners c'è un rischio..." - Fabio Capello ha detto la sua sul caso di queste ore, ossia l'assenza ingiustificata di Douglas Luiz al primo giorno di raduno della Juventus. Riporta calciomercato.com

Caso Douglas Luiz, contatti degli agenti con la Juve: quando arriverà alla Continassa - L'assenza di Douglas Luiz, che non si è presentato alla Continassa per la partenza del ritiro bianconero, continua a far discutere. Come scrive msn.com