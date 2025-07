Calciomercato Inter U23, è derby d’Italia anche in Serie C! La squadra di Vecchi a duello con la Juventus Next Gen per Okoro del Venezia. Il Derby d’Italia non si gioca solo in Serie A, ma anche in Serie C, dove entrambe le grandi squadre si stanno sfidando per assicurarsi uno dei giovani talenti piĂą promettenti del campionato Lega Pro. Dopo la Juventus Next Gen, anche l’Inter continua a ricercare nel mercato i rinforzi per la Seconda Squadra, che quest’anno farĂ il suo esordio, e tra i nomi è spuntato anche il giovane attaccante Alvin Okoro, di proprietĂ del Venezia. Come riportato da Tuttosport, Okoro, classe 2005, ha messo in luce il suo talento nell’ultima stagione con la Vis Pesaro, contribuendo in modo decisivo alla qualificazione della squadra agli spareggi promozione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter U23, è derby d’Italia anche in Serie C! Duello con la Juventus per Okoro del Venezia