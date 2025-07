Calciomercato Inter Sebastiano Esposito pedina decisiva per arrivare a Leoni? Cosa filtra da Appiano Gentile

Calciomercato Inter, futuro in bilico per Sebastiano Esposito: il suo nome entra nelle strategie di mercato dei nerazzurri. Il mercato dell’Inter è in pieno fermento e uno dei nomi al centro delle valutazioni della dirigenza è quello di Sebastiano Esposito. L’attaccante classe 2002, rientrato dal prestito all’Empoli, non rientra nei piani tecnici di Cristian Chivu per la prossima stagione e sembra destinato a lasciare i nerazzurri, probabilmente a titolo definitivo. A differenza del fratello minore Pio Esposito, considerato un talento da blindare e già integrato nel progetto dell’ Inter U23, Sebastiano viene visto come una pedina utile per sbloccare alcune operazioni di mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito pedina decisiva per arrivare a Leoni? Cosa filtra da Appiano Gentile

In questa notizia si parla di: inter - sebastiano - esposito - calciomercato

Monterrey-Inter LIVE: le formazioni ufficiali. Sebastiano Esposito e Sergio Ramos dal 1', Sucic e Luis Henrique in panchina - Monterrey-Inter è la gara d`esordio dei nerazzurri e delle formazioni italiane nel Mondiale per Club Fifa che si sta giocando negli Stati Uniti.

Calciomercato Inter LIVE: la Fiorentina insiste per Sebastiano Esposito, si allontana Hojlund, aumentano le pretendenti per Calhanoglu - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Sebastiano Esposito Inter, rebus sul futuro: cessione per fare cassa? Occhio all’ipotesi permanenza qualora… - di Redazione Sebastiano Esposito Inter, rebus sul futuro: cessione per fare cassa? Occhio all’ipotesi permanenza qualora… Lo scenario per l’attaccante.

Inter, aumentano le offerte per Sebastiano Esposito: due nuovi club sul bomber #Inter #SerieA #SpazioInter #Calciomercato Vai su X

Ci sarebbe stato un incontro tra le parti per Sebastiano Esposito https://www.cagliarinews24.com/calciomercato-cagliari-esposito-incontro-inter/ Vai su Facebook

Calciomercato Inter: Sebastiano Esposito pedina per sbloccare Leoni, i dettagli; Sebastiano Esposito ai saluti, l'agente svela: Problemi, ma andrà via dall'Inter; Cagliari vicino a Sebastiano Esposito dell'Inter: le news.

Calciomercato Cagliari, non si sblocca la pista Esposito: la situazione - Calciomercato Cagliari, non si sblocca la pista che porta a Sebastiano Esposito: il punto della situazione La situazione di Sebastiano Esposito sul mercato non accenna a sbloccarsi, mantenendo in sosp ... Segnala cagliarinews24.com

Calciomercato Cagliari, trattativa a rilento per Kilicsoy. Ci sarà un nuovo tentativo per Esposito? - Calciomercato Cagliari, Angelozzi potrebbe riprovare a trattare con l’Inter per Sebastiano Esposito data la situazione della trattativa per Semih Kilicsoy Il direttore sportivo del Cagliari, Guido Ang ... Si legge su cagliarinews24.com