Calciomercato Inter il Villarreal spinge per il giocatore canadese | Buchanan prossimo all’addio dal club meneghino

Calciomercato Inter, Buchanan prossimo ai saluti: Villarreal vicino alla chiusura dell’affare con i nerazzurri per il canadese. Il calciomercato Inter entra nel vivo anche sul fronte delle uscite, e uno dei primi nomi pronti a lasciare Milano è quello di Tajon Buchanan. L’esterno canadese, arrivato in nerazzurro lo scorso anno con grandi aspettative, non è mai riuscito a conquistarsi un ruolo di primo piano all’interno della rosa. Dopo mesi tra panchina e spezzoni di gara, la dirigenza ha deciso di ascoltare le offerte per lui, trovando nel Villarreal il club più determinato a chiudere l’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il Villarreal spinge per il giocatore canadese: Buchanan prossimo all’addio dal club meneghino

