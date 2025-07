Calciomercato Genoa nuovo obiettivo per la difesa rossoblu dopo che è saltato quel giocatore Le ultime

Calciomercato Genoa: pista Idzes complicata, si riapre l’opzione Ostigard. La situazione Il Calciomercato Genoa continua a muoversi con attenzione alla ricerca di un nuovo difensore centrale, ma la trattativa per Jorrel Hato Idzes del Venezia si è rivelata piĂą complicata del previsto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Gianlucadimarzio.com, il club lagunare ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, nuovo obiettivo per la difesa rossoblu dopo che è saltato quel giocatore. Le ultime

Stando a quanto riportato da Repubblica, Giovanni Leoni non sarebbe l'unico obiettivo dell'Inter per rinforzare la difesa in questa sessione estiva di ca

Genoa, muro del Venezia per Idzes. Trattativa aperta anche per Østigård - Il preferito del Genoa sarebbe Jay Idzes: il centrale del Venezia ha già dato l’okay al trasferimento ma i veneti continuano a chiedere una cifra elevata per il suo cartellino. Lo riporta calciomercato.com