Calciomecato Napoli offerta rifiutata | l’alternativa è pronta

Il calciomercato degli azzurri è sempre più infiammato e spietato, con l’offerta rifiutata che non chiude la trattative: pronta l’alternativa Il Napoli continua a lavorare al calciomercato sia sul fronte entrata che uscita, con diverse trattative che cominciano ad entrare nel vivo. Una di queste però ha visto un intoppo non programmato, con gli azzurri che però sono corsi subito ai ripari cercando una valida alternativa. Giovanni Manna, direttore sportivo, vuole regalare ad Antonio Conte una squadra di tutto rispetto per competere al meglio su più fronti. L’intento è quello di difendere con gli artigli lo Scudetto conquistato, ma riconfermarsi non è mai facile. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomecato Napoli, offerta rifiutata: l’alternativa è pronta

Napoli scatenato: Jonathan David prima scelta, l’alternativa arriva dalla Premier League - Giovanni Manna si muove sottotraccia alla ricerca dei calciatori perfetti per la prossima stagione: Napoli stellare per il ritorno in Champions League Jonathan David è la prima scelta per l’attacco azzurro del prossimo anno.

Osimhen, maxi offerta della Juventus: l’alternativa è un obiettivo del Napoli - I bianconeri sarebbero pronti a presentare una maxi offerta per l’attaccante nigeriano. In caso di mancato accordo, via libera per un obiettivo dei partenopei La Juventus è intenzionata a fare sul serio per Victor Osimhen.

Osimhen Juventus, può partire l’assalto: il Napoli può cederlo per questa cifra, ma spunta un’alternativa di lusso! Ultime - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juventus, può partire l’assalto: il Napoli può cederlo per questa cifra, ma spunta un’alternativa di lusso! Tutti gli ultimissimi aggiornamenti.

⭕️ ATTACCANTI. Il Napoli ha rifiutato un’offerta del Galatasaray per Osimhen; Juanlu, il Napoli alza l’offerta al Siviglia: individuata l’alternativa – CdS; Napoli tra Ndoye e Sterling: la situazione aggiornata.

Il calciomercato Napoli si è rimesso in contatto con Antonio Nusa per l'attacco dopo la cessione di Jesper Lindstrom

Ndoye resta il primo obiettivo, il Napoli insisterà