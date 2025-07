Calcio via libera della Figc | Ars et Labor ammessa al campionato di Eccellenza

L'ammissione formale è arrivata nella giornata di venerdì 25 luglio. La Figc ha ufficialmente ammesso l'Ars et Labor Ferrara al campionato regionale di Eccellenza, dando così il via alla ripartenza del calcio ferrarese dopo l'amara conclusione dell'esperienza Spal con la precedente gestione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Sampdoria nel baratro: le reazioni in politica, nel mondo del calcio e tra i tifosi. Gravina (Figc): “Grave perdita” - I due candidati sindaco Piciocchi e Salis esprimono dispiacere e discutono a distanza sulla questione stadio

Modena Calcio: Doppio Riconoscimento per il Settore Giovanile dalla Figc - È arrivato un altro riconoscimento per il settore giovanile del Modena. Lo scorso primo maggio, nel pre-partita del derby del ’Braglia’ con la Reggiana, il coordinatore regionale del settore giovanile e scolastico della Figc regionale Massimiliano Rizzello ha consegnato al presidente gialloblù Carlo Rivetti un doppio riconoscimento nella sala stampa dell’impianto di viale Monte Kosica.

Raffaele Ciancio, una vita nel calcio salernitano: premio da Lega Dilettanti e Figc - Sabato scorso, presso l’Holiday Inn Rome Eur Parco dei Medici, si è tenuta la cerimonia di premiazione delle benemerenze 2025 promossa dalla Lega nazionale dilettanti e dal Settore giovanile e scolastico della Figc.

SPAL -ARS ET LABOR Arrivata in FIGC la domanda per l’”Eccellenza” La FIGC ha reso noto che, allo scadere dei termini fissati, sono pervenute due domande per l’ammissione al campionato regionale di Eccellenza ex art.52 comma 10 delle Noif, quelle di L Vai su Facebook

Spal, la palla va alla Figc. Oggi decide l’ammissione - E’ un passaggio chiave per la cordata di Juan Martin Molinari e Adolfo Marengo. ilrestodelcarlino.it scrive