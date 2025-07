Calcio Uisp. Gavena, amichevole in famiglia e poi le vacanze.

Amichevole in famiglia a Gavena per salutarsi prima delle vacanze, con la squadra che parteciperà al campionato amatoriale dell’Empolese Valdelsa che si radunerà il 28 agosto, preceduta di tre giorni dal neonato team di Terza Categoria Figc del Gavena Giovani. Per quanto riguarda il campionato Uisp la società biancoceleste del presidente Paolo Bartolozzi ha optato per una profonda rivoluzione. "Abbiamo reputato chiuso un ciclo coi giocatori più esperti che ormai da diverse stagioni erano a Gavena e che ringrazio per aver contribuito a mantenerci ai vertici – spiega il massimo dirigente –, ma adesso abbiamo deciso di puntare forte sui giovani, con anche qualche calciatore più esperto per creare il giusto mix. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

