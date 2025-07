Calcio Serie D Il Poggibonsi rompe con le tradizioni del passato Nella stagione 2025-2026 il portiere sarà un ‘under’

Un numero 1 Under. Tra le svolte del Poggibonsi di questa stagione, una delle più rilevanti riguarda le mansioni di portiere. Da tempo non capitava all’ambiente giallorosso di affidarsi a ventenni in qualità di estremi difensori. Per i dilettanti nazionali 2025-2026, i Leoni hanno adesso in rosa quattro elementi nati fra il 2005 e il 2008: Matteo Bertini (il più ‘navigato’ a livello di dilettanti nazionali), Giovanni Baracco, quindi Lorenzo Cerone, che è del 2007, e Diego Nencini, il più giovane nel ruolo all’interno del gruppo che si sta allenando agli ordini di mister Barontini e dei componenti dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. Il Poggibonsi rompe con le tradizioni del passato. Nella stagione 2025-2026 il portiere sarà un ‘under’

In questa notizia si parla di: stagione - poggibonsi - portiere - under

Poggibonsi: Nuovo tecnico Barontini e cambiamenti per la stagione 2025-2026 - Composizione del Consiglio direttivo e scelte relative alla rosa affidata alla guida del nuovo tecnico, Federico Barontini.

Il Poggibonsi ricomincia con tantissime novità . Bucciarelli: "Voltata pagina. Stagione in salita" - Quattro conferme e numerosi volti nuovi per il Poggibonsi. Oggi alle 8,30 i giallorossi si radunano allo stadio Lotti per la preparazione, agli ordini del tecnico Federico Barontini e dei componenti dello staff.

Serie D mercato. Un giovane portiere per il Poggibonsi; Serie D mercato. Un difensore dall'Arezzo per il Poggibonsi; Calcio serie D. Poggibonsi a caccia di un portiere dopo l’addio di Pacini. I leoni potrebbero scommettere sul giovane Baracco.

Il Poggibonsi fa il pieno di giovanissimi. Ecco Pruszko, Ciacci, Boduri e Cerone - Altri quattro baby elementi a comporre la schiera degli Under per il Poggibonsi edizione 2025- Si legge su msn.com

Calcio femminile. Il Poggibonsi Women annuncia. Paolo Dolo e Serena Natalucci - Novità negli organigrammi tecnici del Poggibonsi Women per il 2025- Come scrive msn.com