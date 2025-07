Calcio Napoli-Catanzaro 2-1 in gol Raspadori e Lucca

Giacomo Raspadori Il Napoli si riprende subito dopo la sconfitta all’esordio pre stagionale contro l’Arezzo e batte 2-1 il Catanzaro nella seconda amichevole di Dimaro. Iniziano subito fortissimo gli azzurri che dopo sette minuti sono giĂ sul doppio vantaggio. Raspadori sblocca al 5? su assist di Neres, poi arriva il primo gol di Lucca con la maglia del Napoli: guadagna e trasforma il rigore. Poi tante occasioni, il palo di Beukema e l’eurogol sfiorato da Noa Lang. Il Catanzaro all’inizio della ripresa accorcia le distanze con Iemmello che approfitta di un’imprecisione della difesa del Napoli. I calabresi crescono nel secondo tempo e vanno anche vicini al gol del pareggio, che però non arriva. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Calcio, Napoli-Catanzaro 2-1 in gol Raspadori e Lucca

