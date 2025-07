Calcio Milan-Liverpool 4-2 | Allegri trova la quadra tattica Leão convincente da centravanti

Massimiliano Allegri Il calcio d’estate può essere ingannevole, ma alcune prestazioni lasciano segni profondi. Al Mong Kok Stadium di Hong Kong, il Milan di Massimiliano Allegri ha demolito il Liverpool 4-2 in una partita che vale molto piĂą di una semplice amichevole. Dopo la delusione contro l’Arsenal, i rossoneri hanno mostrato carattere e qualitĂ , trascinati da un Rafael LeĂŁo in stato di grazia e da un Noah Okafor letale negli spazi. La serata si è accesa subito con il portoghese che ha sbloccato il risultato nel primo tempo, dedicando il gol all’amico Diogo Jota, recentemente scomparso. Un gesto che ha dato il tono emotivo a una prestazione corale di grande intensitĂ . 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Calcio, Milan-Liverpool 4-2: Allegri trova la quadra tattica, LeĂŁo convincente da centravanti

In questa notizia si parla di: calcio - milan - liverpool - allegri

Il calcio italiano saluta Guagni: quasi 3 stagioni al Milan, gli scarpini al chiodo - Dopo la commozione per l'addio di Sara Gama, un altro pilastro della Nazionale italiana saluta: Alia Guagni, ex Milan

LIVE Milan-Bologna 0-1, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA: Ndoye firma la rete che vale la vittoria del trofeo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96? FINISCE LA PARTITA MILAN-BOLOGNA 0-1. Il Bologna vince la Coppa Italia contro i rossoneri.

LIVE Milan-Bologna 0-0, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA: inizia il secondo tempo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? Sinistro di Holm innocuo per Maignan. 46? Inizia il secondo tempo! 21.

Le amichevoli di oggi, il Milan batte il Liverpool La squadra di Allegri vince 4-2 grazie alle reti di Leao, Loftus-Cheek e Okafor (doppietta) https://lapresse.it/calcio/2025/07/26/le-amichevoli-di-oggi-il-milan-batte-il-liverpool/?fsp_sid=1451… Vai su X

Massimiliano Allegri commenta la prestazione di Rafael Leão, autore di un gol e un assist nel 4-2 con cui il Milan ha battuto il Liverpool in un’amichevole giocata a Hong Kong. Il portoghese può fare la differenza quest’anno giocando da prima punta nel 3-5-2 Vai su Facebook

Milan: Allegri rivendica la scommessa vinta su Leao, i social celebrano il suo calcio senza fronzoli - Liverpool facendo capire di volerlo riproporre nella posizione di prima punta. Come scrive sport.virgilio.it

Allegri e il 4-2 al Liverpool: "Milan, alzato il livello di sofferenza. Leao…" - season per il Milan di Massimiliano Allegri che ad Hong Kong batte il Liverpool 4- Riporta tuttosport.com