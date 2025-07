Calcio La società sarà guidata dal presidente Maximiliano Centofanti e dalla sua vice Silvia Amorfini La Palleronese come l’Araba fenice Rinasce dalla ceneri della Terza

La mitica Palleronese da pochi giorni è di nuovo una realtà del mondo del calcio. Dopo un pensum andato avanti per un paio d'anni il club granata riparte dal campionato di Terza Categoria, e porterà un nome senza dubbio altisonante, da grande peso calcistico che ha "goduto" di tante vittorie nei derbissimo contro i cugini dell'Aullese. Una scommessa che tuttavia non spaventa il neopresidente Maximiliano Centofanti, soprattutto la sua vice, nipote dello straordinario compianto presidente Pilade Lombardi, Silvia Amorfini, il "vulcanico" dirigente Moreno Pigerini, che parecchio ha lavorato per rimettere in volo i colori 'granata' affidato alle amorevoli 'cure', del flemmatico Massimiliano Ebano.

In questa notizia si parla di: calcio - presidente - maximiliano - centofanti

