Calcio il Milan batte 4-2 il Liverpool in amichevole

Roma, 26 lug. (askanews) – Dopo la sconfitta contro l’Arsenal sorride il Milan di Massimiliano Allegri che batte il liverpool 4-2 nell’amichevole disputata per l’Hong Kong Football Festival. Sblocca la partita nel primo tempo Leao che dedica il gol all’amico e compagno di Nazionale Diogo Jota recentemente scomparso. Pareggia Szoboszlai con un gran gol a giro che si infila all’incrocio imperdibile per Maignan. Nella ripresa, i rossoneri riescono passano 2-1 con un altro contropiede: Okafor lancia Leao, il portoghese trova Loftus Cheek. Al quarto d’ora di gioco Saelemaekers la mette al centro per Okafor che non sbaglia: 3-1. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

