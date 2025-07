Calcio Eccellenza

Una conferma e quattro nuovi ingressi alla Fcr Forlì. Intanto Alessandro Mantovani (foto) raddoppia: l’ala 23enne di Savignano ha infatti prolungato il contratto anche per la stagione 2025-26. Giunto a Forlì dal Gambettola con un bastimento di aspettative, Mantovani ha vissuto un’annata tormentata dagli infortuni che ne hanno, di fatto, ridotto all’osso le apparizioni in campo (appena 4 con un gol). Esterno sinistro uso a giocare a piede invertito, è svelto, generoso e animato da un forte spirito di rivalsa per il tempo perduto. "La sua permanenza nella rosa è figlia della fiducia che la Fcr nutre nelle potenzialità e nella voglia del giocatore di tornare protagonista", recita la nota del club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza

