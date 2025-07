Calci pugni e minacce con il coltello per rapinare i centri massaggi | quattro arresti a Parma

Hanno preso a calci e pugni le loro vittime. Sotto la minaccia di un coltello le hanno immobilizzate e costrette ad autorizzare pagamenti online, per un danno patrimoniale di oltre 20 mila euro. Poi sono fuggiti, non prima di aver portato via anche un orologio Rolex da 10 mila euro, un bracciale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: calci - pugni - coltello - minacce

"Ti ammazziamo di botte". I sinti prendono a calci e pugni la troupe di Striscia la notizia - Momenti di terrore per l'inviata Rajae Bezzaz e la sua squadra. Gli occupanti si sono scagliati contro gli operatori e li hanno minacciati di morte

Fiumicino, aggredito con calci e pugni l'ex candidato sindaco Mauro Gonnelli - Aggressione con calci e pugni lo scorso 7 maggio a Fiumicino: la vittima è Mauro Gonnelli, esponente politico di destra ed ex candidato sindaco della cittadina romana.

Calci e pugni per sottrargli denaro in stazione: arrestato il responsabile a San Valentino Torio - In azione, oggi, a San Valentino Torio, i Carabinieri della locale Stazione che hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare dei domiciliari, emessa, su richiesta della Procura, dal Gip del Tribunale di Nocera Inferiore, nei confronti di I.

La ragazza è stata denunciata per lesioni personali, minacce e porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere Vai su Facebook

Calci, pugni e minacce con il coltello per rapinare i centri massaggi: quattro arresti a Parma; Mantova: tre rapine in cinque giorni, arrestato il commando dei centri massaggi cinesi; Villaricca, donna si barrica in casa dopo una lite condominiale: «Vi ammazzo tutti».

Calci e pugni alle auto in sosta, poi minaccia i carabinieri: in manette - Per il responsabile, neutralizzato dai militari, il giudice ha disposto obbligo di firma e dimora nel Comune di Portogruaro ... Segnala veneziatoday.it

"Botte e minacce dai vicini. Ora siamo dovuti fuggire" - La signora Carla: "Abbiamo presentato tre denunce alla polizia e segnalato il caso in Comune ma loro sono ancora qui. Secondo msn.com