Cade un ramo in via Masaccio | danneggiato un semaforo

Ancora un ramo caduto a Firenze. È accaduto alle 04:30 in via Masaccio, all’intersezione con viale Don Giovanni Minzoni. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere il ramo che, nella caduta, ha danneggiato un semaforo. La squadra è intervenuta anche con l’autoscala per la messa in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: ramo - masaccio - danneggiato - semaforo

Firenze: semaforo danneggiato in via Masaccio per la caduta di un ramo - Utilizzata anche l’autoscala per la messa in sicurezza dei rami in chioma e la rimozione della parte caduta L'articolo Firenze: semaforo danneggiato in via Masaccio per la caduta di un ramo proviene da Firenze Post.

Firenze, cade un ramo in via Masaccio. Danneggiato un semaforo - Firenze, 26 luglio 2025 – Un altro ramo caduto a Firenze. E’ accaduto intorno alle 4,30 di stanotte, sabato 26 luglio, quando una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale è intervenuta in Via Masaccio, intersezione con Viale Don Giovanni Minzoni, per rimuovere il ramo che, una volta caduto, ha danneggiato un impianto semaforico.

Firenze, cade un ramo in via Masaccio. Danneggiato un semaforo; Cade un ramo in via Masaccio: danneggiato un semaforo; Firenze: semaforo danneggiato in via Masaccio per la caduta di un ramo.

Firenze, cade un ramo in via Masaccio. Danneggiato un semaforo - I vigili del fuoco sono interventi per la messa in sicurezza della pianta e rimuovere le parti pericolanti ... Secondo msn.com