ABBADIA LARIANA (Lecco) Una prova quasi perfetta, ma dal finale drammatico, quasi tragico. Al termine di una salto mortale triplo, è atterrato sul collo. Adesso Lorenzo Bonicelli, ginnasta di 23 anni, lecchese di Abbadia Lariana, promessa degli anelli azzurri, è ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico al Policlinico universitario di Essen, in Germania, dove stava partecipando alle Universiadi. Ieri è stato temporaneamente risvegliato e ha risposto positivamente "Vivo in apprensione totale – confida il papà di Lorenzo –. L’intervento è andato bene, ma dobbiamo aspettare". "Il paziente è in terapia intensiva – spiegano i sanitari che lo stanno assistendo –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cade nella gara agli anelli. Ginnasta operato al collo. Chechi: "Spinto al limite"

