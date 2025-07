Cade nei boschi mentre cerca funghi sulle montagne vicino a Sondrio | muore Guido Moratti

Ieri pomeriggio Guido Moratti, un 77enne originario di Stazzona, è morto dopo essere scivolato nei boschi tra Canali e Trivigno (Sondrio) mentre cercava funghi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

