Byd sponsor dell’Inter | perché le auto elettriche cinesi sbarcano in Serie A

Fumata bianca tra Byd e Inter. Il colosso cinese delle auto elettriche è ufficialmente diventato il nuovo Global Automotive Partner dei nerazzurri, sostituendo Volvo dopo quasi 20 anni di collaborazione. Per tre anni – poi si vedrà – l’azienda di Shenzhen fornirĂ una settantina di veicoli personalizzati, tra i modelli Byd Sealion 7 e Denza Z9 GT, a giocatori, membri dello staff tecnico e dirigenti di una delle piĂą note squadre calcistiche del mondo. Allo stesso tempo il club meneghino supporterĂ varie iniziative di Byd volte a rendere disponibili auto in versione limitata per i tifosi, con appositi programmi dedicati di acquisto e noleggio. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Byd sponsor dell’Inter: perchĂ© le auto elettriche cinesi sbarcano in Serie A

