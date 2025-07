Con la sentenza d’appello della Corte dei conti cala il sipario su una delle storie più dolorose e divisive della Prato recente. Sei anni di accuse, processi, indagini contabili e penali si sono dissolti in un’assoluzione piena: nessuna irregolarità nei conti, nessuna gestione opaca, nessun danno erariale. L’ex preside dell’istituto Buzzi, Erminio Serniotti, vede cancellata la condanna a pagare oltre un milione di euro, mentre per Giuseppe Bartolini, direttore del laboratorio, Paolo Borgiotti, responsabile del Reparto tecnologico, e Manuela Marradi, direttrice dei Servizi amministrativi, arriva la conferma di un’assoluzione che, per loro, era già stata pronunciata in primo grado. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - BuzziLab, l’ira di Confindustria: "Pagina avvilente per la città . Danno enorme farlo chiudere"