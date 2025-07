Bus precipita in un burrone decine di morti e feriti | il volo per 50 metri

L'immagine è drammatica: un autobus riverso, rovesciato tra la vegetazione intricata di una gola andina, le lamiere piegate come se fossero state scosse da una forza implacabile. I sedili, deformati dall'impatto, sono ancora visibili tra i resti del mezzo, mentre il terreno circostante porta evidenti segni del passaggio violento del veicolo. Arbusti e sassi spostati, tracce profonde nel fango e nel sottobosco testimoniano la violenza della caduta.

Autobus precipita in un burrone e si ribalta, morti almeno 21 passeggeri e diversi feriti in Sri Lanka - Un autobus che trasportava pellegrini è precipitato in un burrone in Sri Lanka. Nello schianto sono morti almeno 21 passeggeri, altri sono rimasti feriti.

Autobus precipita in un burrone, è strage: decine di morti - Tra le verdi colline dello Sri Lanka, un tragico incidente ha riportato l’attenzione sulla pericolosità delle strade del Paese e sulla fragilità delle infrastrutture dedicate al trasporto pubblico.

Bus precipita in un burrone in Perù, almeno 15 morti e 30 feriti: volo di circa 50 metri in una zona tortuosa - Un bus è precipitato in un burrone in Perù, nella regione di Junìn, nelle Ande centrali. Riporta msn.com

