Bus cade in un burrone in Perù almeno 15 morti e 30 feriti

Almeno 15 persone sono morte e 30 sono rimaste ferite per un autobus precipitato in un burrone nella regione di Junín, nelle Ande centrali del Perù. Lo rendono noto le autorità sanitarie locali. C'erano più di 60 persone a bordo del mezzo, uscito di strada in una zona particolarmente tortuosa e caduto in un precipizio profondo circa 50 metri. L'autobus viaggiava dalla capitale Lima a La Merced, in Amazzonia. Gli incidenti stradali sono comuni in Perù, principalmente a causa dell'eccesso di velocità e di altri comportamenti sconsiderati, della diffusa impunità di cui godono i trasgressori, delle cattive condizioni della rete stradale e della mancanza di segnaletica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bus cade in un burrone in Perù, almeno 15 morti e 30 feriti

