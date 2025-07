’Bûs’ | bastava uno spazio Il salotto di piazza Casotti ospita la nuova rassegna

‘B.û.s.’ come piccolo spazio in dialetto reggiano, e come acronimo di ‘bastava uno spazio’. E’ lo spazio ristretto, appunto, di piazza Casotti, che diventa teatro di sei serate dedicate all’ espressione giovanile contemporanea, attraverso musica live, dibattiti, incontri, workshop, dj-set e live painting. Una nuova rassegna estiva ideata e promossa dall’assessorato Cultura e Giovani del Comune, fino a settembre. Dopo il via lo scorso giovedì, secondo appuntamento oggi, a partire dalle 20. Si aprirà con ’0’, un laboratorio aperto, giocoso e autoironico condotto da Oleksandr, Adam e Mohit, ispirato a format come ‘Patently Stupid’, che invita i partecipanti a ideare gadget immaginari per problemi assurdi o inesistenti, stimolando una riflessione collettiva su consumo e senso delle cose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Bûs’: bastava uno spazio. Il salotto di piazza Casotti ospita la nuova rassegna

In questa notizia si parla di: spazio - bastava - piazza - casotti

Bastava uno spazio? Sì! Inizia giovedì 17 luglio la rassegna estiva Under 35 di Piazza Casotti. Sei serate in cui i protagonisti sono i giovani della città che portano in piazza musica dal vivo, live painting, dibattiti, workshop, spettacoli, DJ set per ri-raccontare e ri Vai su Facebook

’Bûs’: bastava uno spazio. Il salotto di piazza Casotti ospita la nuova rassegna; Piazza Casotti a Reggio Emilia crocevia di giovani e possibilità grazie alla nuova rassegna b.û.. - bastava uno spazio'; In Piazza Casotti torna “b.û.s.”, tanti eventi per i più giovani fino a settembre.

Piazza Casotti a Reggio Emilia crocevia di giovani e possibilità grazie alla nuova rassegna “b.û.s. – bastava uno spazio” - ” come “piccolo spazio”, in dialetto reggiano, ma anche come acronimo di “bastava uno spazio”. Come scrive nextstopreggio.it

Dieci cose da fare tra Reggio Emilia e provincia nel week end - ” – Bastava uno spazio, promossa dall’assessorato a Cultura e Giovani del Comune di Reggio Emilia. Scrive msn.com