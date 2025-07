"Bisogna tornare a parlare di Stella Maris e bene ha fatto il capogruppo di Vince Civitanova Paolo Mercuri a lanciare il sasso nello stagno. Lo ha fatto in modo provocatorio nei confronti della sinistra, che pensa di salvare l’istituto con slogan e manifestazioni, ma secondo me anche nei confronti del sindaco Ciarapica che fino a poco fa non si è mai occupato dell’immobile". Sergio Marzetti, giĂ assessore e sindaco pro tempore avanza una sua proposta. "Il Pd, le associazioni e quanti oggi manifestano – spiega – sanno che il Comune non può sostenere un impegno finanziario di grande portata, non solo per l’alto prezzo di acquisto, ma anche per gli interventi per adeguare l’istituto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Buoni comunali per lo Stella Maris: "Solo così possiamo salvarlo"