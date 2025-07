Buonguerrieri FdI | Cavo della fibra ottica blocca un cantiere sulla Statale 67 da un mese intervenuti su Anas

“Abbiamo raccolto la segnalazione del sindaco di Rocca San Casciano riguardo alla presenza di un cavo di fibra ottica che da circa un mese blocca il cantiere sulla strada statale 67 Tosco-Romagnola, nei pressi del paese, per verificarne la situazione e risolvere la problematica. Il tema è già . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Buonguerrieri (FdI): Cavo della fibra ottica blocca un cantiere sulla Statale 67 da un mese, intervenuti su Anas; Iliad fibra non funziona: cause e soluzioni di luglio 2025; Internet non va in mezza provincia di Rimini: ecco perché.

Fibra ottica, la guida alla produzione dei cavi | Giornalettismo - I cavi in fibra ottica trovano applicazione in molte aree, dalle telecomunicazioni all’industria petrolifera, dal settore ferroviario a quello militare, fino al ... Come scrive giornalettismo.com

Tranciato cavo della fibra ottica: "Disagi da tre anni, adesso basta" - MSN - Tranciato un ‘cavo ‘volante’ della fibra ottica sulla strada provinciale 55 nel territorio di Alto Reno Terme. Si legge su msn.com