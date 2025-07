Buon compleanno Peppino di Capri Maria Grazia Cucinotta…

Buon compleanno Peppino di Capri, Maria Grazia Cucinotta, Giuseppe de Rita, Ennio Vitanza, Roger Abravanel, Renato Mannheimer, Marco Boato, Maura Cossutta, Hansi Muller, Paolo Marangon, Alessandro Furnari, Giordano Petri, Rocco Giannone, Michela Greco, Matteo Pratichetti, Antonio Ricciardello, Silvia Pisano, Veronica Belfanti. Oggi 27 luglio compiono gli anni: Giuseppe de Rita, sociologo; Ennio Vitanza, giornalista; Massimo Paci, sociologo; Vezio de Lucia, urbanista; Giorgio Jossa, storico; Peppino di Capri (Giuseppe Faiella), cantante; Saverio La Grua, politico; Marco Sassone, pittore; Giorgio Galvagno, politico; Umberto Silva, psicanalista, scrittore; Marco Boato, politico; Giovanni Claudio Bottini, presbitero, biblista; Vito d’Amato, ex calciatore, allenatore; Mario Gatto, politico; Sergio Petrelli, ex calciatore, allenatore; Roger Abravanel, ingegnere, manager, saggista; Raimondo Galuppo, politico; Rolando Nannicini, politico; Giuseppe Ricci, politico, pittore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Peppino di Capri, Maria Grazia Cucinotta…

In questa notizia si parla di: buon - compleanno - peppino - capri

Buon compleanno, Elly: ma che tristezza. Doppia festa senza torta, senza champagne e senza oppositori - “Non è soltanto un luogo in cui trascorrere una bella serata, ma è uno spazio dedicato a tutte le svariate forme dell’arte, che ospita concerti, laboratori e perfino un’osteria in cui gustare dei piatti deliziosi.

"Buon compleanno Noemi": a Francavilla un evento per festeggiare bambini che affrontano sfide straordinarie - Si avvicina il compleanno della piccola Noemi e per l’occasione l’associazione Progetto Noemi è al lavoro per organizzare la festa per il compleanno di Noemi Sciarretta, un evento speciale per divertire, emozionare ma anche fare del bene.

Buon compleanno Claudia Koll, Costanza Zanchini, Gianni Bezzi… - Buon compleanno Claudia Koll, Costanza Zanchini, Corrado Guzzanti, Fabiano Fabiani, Piero Gnudi, Remo Ruffini, Lorenza Foschini, Alberto Cairo, Vasco Errani, Gianni Bezzi, Enrico Stinchelli, Pedro Pasculli, Luca Cadalora, Oscar de Pellegrin, Massimo Crippa, Umberto Marroni, Alberto Rossi, Veronica Mazza, Damiano Tommasi, Niccolò Agliardi, Flavia Vento, Davide Silvestri, Andrea Esposito, Aleandro Rosi, Fiammetta Cicogna, Michel Morganella, Mattia Mustacchio, Francesca Petrizzo, Raoul Bellanova, Nicolò Diana… Oggi 17 maggio compiono gli anni: Costanza Zanchini, giornalista; Fabiano Fabiani, dirigente d’azienda, giornalista; Giuliana Maroni, doppiatrice; Mario Ceroli, scultore, scenografo; Piero Gnudi, dirigente d’azienda, politico; Carlo Mezzi, ex calciatore; Mario Biondi, scrittore, poeta, critico letterario; Stefano Levi della Torre, pittore, saggista; Remo Ruffini, fisico; Salvatore Grillo, politico; Margherita Serra, artista; Tonino Raffa, giornalista; Lorenza Foschini, giornalista, scrittrice; Claudio Garzelli, ex calciatore, dirigente.

Buon compleanno Peppino di Capri, Maria Grazia Cucinotta…; Buon compleanno a Peppino Di Capri, il primo rivoluzionario della musica napoletana; Peppino Di Capri, a 85 anni festeggia con champagne e una fiction su di lui.

Buon compleanno a Peppino Di Capri, il primo rivoluzionario della ... - Buon compleanno a Peppino Di Capri, il primo rivoluzionario della musica napoletana L'artista caprese compie 85 anni. Secondo rainews.it

Peppino Di Capri, a 85 anni festeggia con champagne e una fiction su di ... - Lo chansonnier napoletano è uno dei grandi interpreti italiani più amati nel mondo, il primo 'rivoluzionario' della ... Secondo repubblica.it