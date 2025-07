Bullismo ascolto e prevenzione Insieme dobbiamo sconfiggerlo

SCARLINO Sul caso di una studentessa costretta a cambiare istituto di istruzione superiore per episodi di bullismo, l’amministrazione comunale di Scarlino prende una posizione chiara e ferma attraverso le parole del vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Michele Bianchi. "In qualitĂ di assessore alla pubblica istruzione del Comune di Scarlino – dichiara Michele Bianchi – desidero ribadire con forza la mia posizione contro ogni forma di bullismo e cyberbullismo. La scuola è, e deve rimanere, un luogo sicuro, inclusivo e sereno per tutti i nostri studenti, un ambiente in cui ognuno possa crescere, apprendere e svilupparsi pienamente, libero da paure e soprusi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Bullismo, ascolto e prevenzione. Insieme dobbiamo sconfiggerlo"

