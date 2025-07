Buio volontario Cosa rivela la decisione di Musk di spegnere Starlink in Ucraina

Gli sviluppi nel conflitto in Ucraina procedono a rilento. Tanto quelli diplomatici, con l’ultimo round di negoziati tenutosi pochi giorni fa a Istanbul che non ha portato a risultati concreti, che quelli militari, con le forze di Mosca che, forti della superiorità numerica, mantengono l’iniziativa lungo il fronte portando avanti in modo costante costose operazioni offensive che offrono al Cremlino piccoli lembi di terra. Un ritmo completamente diverso da quello della prima fase della guerra, con la prima grande penetrazione russa in territorio ucraino seguita, dopo che questa si era miseramente arenata, alla rapida controffensiva di Kyiv, che ha portato a liberare importanti città e porzioni di territorio occupata da Mosca nei mesi precedenti. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Buio volontario. Cosa rivela la decisione di Musk di spegnere Starlink in Ucraina

Artiom Naliato aveva 21 anni, era residente in Veneto dove era stato adottato da una famiglia quando era piccolo. Era tornato in Ucraina per combattere come volontario Vai su Facebook

