Buchanan saluta l’Inter | trasferimento imminente al Villarreal a titolo definitivo

Buchanan è pronto a dire addio all’Inter per iniziare ufficialmente una nuova avventura al Villarreal. Dopo il prestito nella seconda parte della scorsa stagione, il club spagnolo ha deciso di puntare forte sull’esterno canadese. NUOVA CESSIONE – Tajon Buchanan saluta definitivamente l’Inter, ma questa volta a titolo definitivo. L’Inter incasserà circa otto milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita, confermando così una strategia mirata a valorizzare e monetizzare le uscite. Buchanan è atteso tra domenica e lunedì nella città della ceramica. Una volta sbarcato, sosterrà le visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà al Villarreal fino al giugno 2030. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Buchanan saluta l’Inter: trasferimento imminente al Villarreal a titolo definitivo

