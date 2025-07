Buchanan Inter ecco il giorno del ritorno in Spagna | quando arriverà la firma con il Villarreal

Buchanan Inter, le ultime sul futuro dell’esterno nerazzurro dopo il prestito al Villarreal. Tutti i dettagli in merito al calciomercato. L’ Inter sta per chiudere un’altra operazione in uscita, con Tajon Buchanan pronto a salutare Milano e a trasferirsi in maniera definitiva al Villarreal. Dopo il prestito della seconda parte della scorsa stagione, l’esterno canadese è destinato a legarsi a titolo definitivo alla formazione spagnola, confermando il suo passaggio dalla Serie A alla La Liga. La cessione, come riportato da diverse fonti, tra cui il portale locale Periodico Mediterraneo, sembra essere ormai imminente, con il calciatore che arriverĂ tra domani e lunedì nella cittĂ della ceramica per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherĂ al Villarreal fino al 2030. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Buchanan Inter, ecco il giorno del ritorno in Spagna: quando arriverĂ la firma con il Villarreal

In questa notizia si parla di: inter - buchanan - villarreal - ecco

Inter-Buchanan, futuro in bilico: prestito bis o rilancio in nerazzurro? - L’Inter si appresta a vivere un finale di stagione incandescente: intanto, dalla Spagna, una notizia che riguarda Buchanan, esterno nerazzurro in prestito al Villarreal.

Dalla Spagna, il Villarreal non riscatterà Buchanan: tornerà all’Inter, ma solamente di passaggio - Tajon Buchanan non ha convinto la dirigenza del Villarreal, che come riportato da Mundo Deportivo in Spagna, avrebbe deciso di non riscattare.

Buchanan Inter, decisione presa sul riscatto del Villarreal: arriva l’annuncio! - di Redazione Buchanan Inter, la decisione finale del Villarreal sul riscatto dopo il prestito nel club spagnolo in questa stagione.

L’Inter fa cassa. Dopo i 10 mln di Stankovic ecco i 9 in arrivo per Buchanan. L’esterno canadese ad un passo dal Villarreal per 9 mln + 20% sulla futura rivendita @FabrizioRomano Vai su Facebook

L’Inter fa cassa. Dopo i 10 mln di Stankovic ecco i 9 in arrivo per Buchanan. L’esterno canadese ad un passo dal Villarreal per 9 mln + 20% sulla futura rivendita @FabrizioRomano Vai su X

Mediaset: “Inter, chiusa un’altra cessione: Buchanan va al Villarreal! Ecco l’incasso”; Moretto: “Buchanan, contatti in corso col Villarreal. Ecco la formula dell’affare”.; Villarreal, ecco Buchanan dall'Inter.

Buchanan Inter, tutto fatto per il trasferimento al Villarreal: ecco quando farà le visite mediche - Buchanan Inter, tutto fatto per il trasferimento al Villarreal: ecco quando l’ormai ex nerazzurro farà le visite mediche Il trasferimento di Tajon Buchanan, esterno canadese classe 1999 noto per la su ... Lo riporta calcionews24.com

Mediaset: “Inter, chiusa un’altra cessione: Buchanan va al Villarreal! Ecco l’incasso” - E' la notizia riportata da SportMediaset, a cui risulta la cessione dell'esterno canadese in Spagna ... Come scrive fcinter1908.it