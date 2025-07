Bruno Vespa sull' Anm | Nervosa con Nordio perché rischia di perdere una storica battaglia

La guerra tra magistratura e governo ancora al centro del dibattito. L'ultima trovata dell'Associazione nazionale magistrati è quella rivangare il passato dell'attuale ministro della Giustizia. La sua "colpa"? Aver cambiato idea - dopo 30 anni - sulla separazione delle carriere. Per Bruno Vespa si tratta di attacchi - quelli a Carlo Nordio - realizzati per fomentare la polemica. "L’episodio - premette comunque sulle colonne de Il Giorno - ci ricorda tuttavia che sono passati trent’anni tondi da quando Berlusconi pose il problema. Si capisce perciò la soddisfazione del centrodestra – e segnatamente di Forza Italia – perchĂ© un percorso così lungo e tormentato vada verso la conclusione e la furiosa reazione della magistratura associata che si avvia a perdere una storica battaglia". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Bruno Vespa sull'Anm: "Nervosa con Nordio perchĂ© rischia di perdere una storica battaglia"

