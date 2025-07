Bregnano fermato per un controllo stradale | trovato un campionario di droghe

Bregnano, 26 luglio 2025 – Le sostanze che i Baschi Verdi della Guardia di finanza gli hanno sequestrato al termine del controllo, sono un campionario di quasi tutti gli stupefacenti in commercio. Un possesso per il quale è stato denunciato a piede libero un incensurato di Lomazzo fermato ieri per un controllo stradale a Bregnano. In auto aveva un grammo abbondante di cocaina, un consistente quantitativo di sostanze psicoattive, tra cui popper, mefedrone, Mdpv, farmaci privi di prescrizione medica e circa 250 euro in contanti. La successiva perquisizione nella sua abitazione a Lomazzo, per la quale è stato fatta intervenire un’unità cinofila del Gruppo Ponte Chiasso, ha consentito di trovare un ulteriore quantitativo di cocaina, sostanze psicoattive e medicinali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bregnano, fermato per un controllo stradale: trovato un campionario di droghe

