Brambati | Napoli e Inter partono più avanti delle altre!

Massimo Brambati, in collegamento con TMW Radio, ha dato il suo parere sul calciomercato delle big italiane. Inter e Napoli sono le piĂą attrezzate per lo scudetto. GERARCHIE – Massimo Brambati ha detto sul prossimo campionato e sull’attuale calciomercato: «Il pallino loro credo sia Ndoye, ma se non trovano una formula economica che possa accettare il Bologna, faccio fatica che possano fare un ulteriore sforzo. E’ un bravo giocatore ma il Bologna chiede troppo per me. Mi sembra che il Napoli stia operando molto bene, così come l’Inter. Queste due partono ancora molto piĂą avanti delle altre. Il mercato ci da un segnale che l’Atalanta si potrebbe defilare dal gruppo Champions, per ora. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Brambati: «Napoli e Inter partono piĂą avanti delle altre!»

