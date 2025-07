Botte a compagna e figlia Lei denuncia la violenza | divieto di avvicinamento

Maltrattava la compagna. Insulti, minacce, ingiurie. Ma non solo. Era arrivato a picchiarla con pugni e schiaffi. Una situazione pesantissima all’interno della famiglia residente a Castel San Pietro. Scene che si ripetevamo continuamente, con una violenza inaudita. Il 50enne, già noto alle forze dell’ordine, era arrivato ad agire in questo modo anche davanti alla figlia minore. Tanto che anche la piccola, nata dalla loro relazione, era finita nel mirino delle follie dell’uomo. Infatti, anche lei veniva picchiata, con calci e pugni. Follie che sarebbero nate a causa della gelosia e dell’ira dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Botte a compagna e figlia. Lei denuncia la violenza: divieto di avvicinamento

Violenze e maltrattamenti nei confronti della compagna e della figlia di tre anni, 53enne allontanato dalla casa familiare - ANCONA – I maltrattamenti avvenivano regolarmente, sotto forma di violenza sia verbale che fisica e di minaccia di morte, talvolta sotto l’effetto dell’alcol assunto e in presenza della figlia di appena tre anni.

Picchia la compagna per gelosia. Pugni e schiaffi in pieno volto anche con la figlia neonata in braccio - L’avrebbe picchiata anche quando aveva la figlia di pochi mesi in braccio. Con la quale poi, dopo l’ennesima lite, se ne era andato di casa.

Picchia la compagna che tiene in braccio la figlia e poi si allontana con la bambina: arrestato - Un tunisino di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Perugia, a Ponte Felcino, per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Violenze nei confronti della minore, talvolta perpetrate anche da altri uomini, autorizzati dal padre e al momento ignoti. Le botte sarebbero state inflitte anche alla figlia dell'attuale compagna alla quale però sarebbero stati risparmiati gli abusi. Vai su Facebook

