Il Tour come la Coppa Cobram. Il ciclista Lenny Martinez come il ragionier Ugo Fantozzi. Ieri nella terzultima tappa della Grande Boucle è andata in scena l’unico momento davvero “divertente” di un’edizione emozionante quanto un film giallo di cui giĂ si conosce l’assassino (in questo caso non il maggiordomo, ma il cannibale Tadej Pogacar). Il merito dell’inatteso sussulto va riconosciuto “onestamente” a Martinez, portabandiera (o meglio, portaborraccia) di una strategia ribattezzata, appunto, “borraccia incollata” o, se preferite, “appiccicosa” (quegli snob dei francesi la chiamano “bidon collé”). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Borraccia e trucchetti alla Fantozzi: bufera sul Tour del france che diventa la Coppa Cobram