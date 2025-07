Booking taglia 1000 posti di lavoro anche in Italia | quanti esuberi tra Milano e Roma

Booking effettuerà tagli al personale a livello globale, e purtroppo l’Italia non sarà risparmiata. Lo ha affermato la stessa piattaforma olandese di prenotazioni viaggi, nonostante gli ottimi risultati economici dell’ultimo anno. Una nota della Filcams-Cgil riferisce che i licenziamenti a livello internazionale potrebbero riguardare tra i 200 e i 1.000 lavoratori. Tra questi, ne sono stati annunciati 9 in Italia, distribuiti tra le sedi di Milano e Roma, dove al momento si contano in totale 150 dipendenti. Perché i tagli. Le motivazioni date da Booking riguardano la necessità di ottimizzare i costi, prepararsi all’automazione e innovare per aumentare gli investimenti di lungo periodo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

