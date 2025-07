Bonus psicologo INPS | Nessun rinvio domande Si attende pubblicazione decreto Le date saranno comunicate 30 giorni prima

Il Ministero della Salute ha precisato che le tempistiche relative alla presentazione delle domande per il Bonus psicologo 2025 saranno comunicate dall’INPS. Le informazioni verranno rese pubbliche con un anticipo minimo di 30 giorni, successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale, attualmente in fase conclusiva. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: bonus - psicologo - inps - domande

Bonus psicologo 2025, tagliati i fondi: quando è previsto il click day - Via libera al Bonus psicologo 2025: il decreto approvato dalla Conferenza Stato-Regioni introduce nuove regole e conferma il contributo fino a 1.

Bonus Psicologo 2025: al via il nuovo aiuto da 1.500 euro, ecco chi può richiederlo e come fare domanda - Arriva il bonus psicologo 2025, un sostegno fino a 1.500 euro per garantire supporto psicologico a un numero sempre più ampio di cittadini: si stima che almeno 8mila persone potranno beneficiarne.

Bonus psicologo, arrivano le risorse per il 2025: novitĂ e requisiti - Il bonus psicologo torna anche nel 2025, con alcune novitĂ e un rifinanziamento da 9,5 milioni di euro.

BONUS PSICOLOGO erogato dall’INPS Riaprirà la finestra per le domande del bonus psicologo, bisognerà aspettare l'apertura del portale INPS il 26 luglio. Un requisito per la graduatoria è anche l'ordine di presentazione delle domande, https://www.inp Vai su Facebook

?Bonus Psicologo 2025: non era previsto nessun click day per il 25 luglio. Le date per fare domanda verranno comunicate dopo la pubblicazione del Decreto. https://inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2025.07.bonus-psicologo-20 Vai su X

Bonus psicologo, INPS: Nessun rinvio domande. Si attende pubblicazione decreto. Le date saranno comunicate 30 giorni prima; Bonus psicologo 2025. Ministero: “Nessun click day previsto il 25 luglio. Le date saranno comunicate da Inps dopo la pubblicazione del decreto”; Bonus Psicologo 2025: al via dal 25 luglio le domande su portale INPS.

Novità bonus psicologo: il messaggio INPS che spiega i tempi di avvio, manca la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - Messaggio INPS e del Ministero della Salute sul bonus psicologo, non esiste nessuna data per la presentazione delle domande, manca la pubblicazione del decreto in GU ... Si legge su informazioneoggi.it

Bonus psicologo, manca il decreto attuativo: slitta il click day - Anche per il 2025 per il bonus psicologo si prevedono oltre 400 mila richieste, ma i fondi stanziati al momento possono coprire le r ... Segnala ilsole24ore.com