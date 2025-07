Bonicelli cade dagli anelli Esce dal coma

Non è più in pericolo di vita, è uscito dal coma farmacologico indotto post intervento e, dopo l’operazione di due sere fa, resta in terapia intensiva. Potrà tornare in Italia per la riabilitazione. Queste sono le prime buone notizie su Lorenzo Bonicelli, 23enne ginnasta di Abbadia Lariana, che, martedì sera, si è infortunato alle vertebre cervicali, durante le 32sime Universiadi in corso ad Essen, in Germania. Promessa azzurra dell’artistica, in forze alla storica Ghislanzoni Gal di Lecco, quindi alla Cat di Seveso, era in Germania con FederCusi: il campione lariano è stato anche riserva olimpica a Parigi 2024 e si era preparato con abnegazione a quel triplo salto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bonicelli cade dagli anelli. Esce dal coma

In questa notizia si parla di: bonicelli - coma - cade - dagli

Cos’è successo a Lorenzo Bonicelli? È in coma: bruttissimo infortunio alle Universiadi - AGGIORNAMENTO 25 LUGLIO. Lorenzo Bonicelli è caduto sul collo durante l’esercizio agli anelli ed è stat o operato alle vertebre cervicali.

Ginnastica, Bonicelli cade agli anelli: operato al collo, è in coma farmacologico. L’Italia ritira il team maschile dalle Universiadi - Sono ore di apprensione per la ginnastica italiana. Durante un esercizio agli anelli alle Universiadi estive in corso a Essen, in Germania, Lorenzo Bonicelli – 23 anni – è caduto malamente durante un esercizio agli anelli, nella terza rotazione, rimanendo immobile a terra e lasciando da subito tutti con il fiato sospeso.

Lorenzo Bonicelli in coma dopo caduta agli anelli alle Universiadi di Essen - Durante il concorso a squadre di ginnastica artistica maschile alle 32esime Universiadi Estive di Essen, l’azzurro Lorenzo Bonicelli è uscito male dal suo esercizio agli anelli, nella terza rotazione, incorrendo in un infortunio sulla cui entità sono ancora in corso accertamenti.

Lorenzo Bonicelli cade dagli anelli alle Universiadi, é in coma. Ho parlato con il padre Simone: “Siamo in totale apprensione. Ma l'intervento è andato bene”. Il console: "esclusi danni neurologici irreparabili". Per capire quelli fisici 10-15 gg Vai su X

Ginnastica, l'azzurro Bonicelli cade dagli anelli e finisce in coma farmacologico. Operato al collo, l'atleta si è risvegliato dal coma Vai su Facebook

Dramma Lorenzo Bonicelli: cade dagli anelli alle Universiadi, operato al collo è in coma farmacologico; Lorenzo Bonicelli cade dagli anelli: operato al collo, è in coma. L'Italia ritira la squadra; Lorenzo Bonicelli (ginnastica artistica) cade dagli anelli: è in coma farmacologico dopo operazione al collo. L'Italia ritira la squadra.

Bonicelli cade dagli anelli. Esce dal coma - Promessa azzurra dell’artistica, in forze alla storica Ghislanzoni Gal di Lecco, quindi alla Cat di Seveso, era in Germania con FederCusi: il campione lariano è stato anche riserva olimpica a Parigi ... Come scrive ilgiornale.it

Ginnastica, Bonicelli cade agli anelli: operato al collo, è in coma farmacologico - Durante un esercizio agli anelli alle Universiadi estive in corso a Essen, in Germania, Lorenzo Bonicelli – 23 anni – è caduto malamente durante un ... Scrive ilfattoquotidiano.it