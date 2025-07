Bombe carta contro la polizia | assedio No-Tav in Val di Susa chiusa l' autostrada

Disordini e altissima tensione in Val di Susa. Migliaia di manifestanti No-Tav si sono radunati a Venaus per la tradizionale marcia verso Susa e i cantieri della linea Torino-Lione in costruzione. Raggiunte le aree con i lavori in corso, molti attivisti hanno coperto i loro volti e iniziato a. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: susa - bombe - carta - polizia

Caos NoTav in Val di Susa: bombe carta, antagonisti bruciano i cantieri, chiusa la A32 - Disordini e altissima tensione in Val di Susa, dove è in corso il tradizionale Festival Alta Felicità , ritrovo annuale degli antagonisti No Tav per tre giorni di musica, dibattiti e contestazioni.

No Tav occupano l’autostrada Torino-Bardonecchia, pietre e bombe carta contro la polizia - A San Didero tensione con le forze dell’ordine che hanno risposto aprendo gli idranti. Lo riporta quotidiano.net

Pietre e bombe carta contro gli agenti: nuovo assalto ai cantieri da parte dei No Tav - Circa 3 mila persone si sono dirette verso i lavori dell'alta velocità tra Torino e Lione e hanno invaso anche l'autostrada: le forze dell'ordine sono state costrette a usare gli idranti ... Da ilgiornale.it