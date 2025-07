Bombe carta contro la polizia assalto ai cantieri e autostrada bloccata | guerriglia No Tav in Val di Susa Meloni | Vergognoso

Lancio di pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine, blocco dell’autostrada con tanto di mezzo in fiamme, assalto ai cantieri. I No Tav, in 2500, hanno manifestato in Val di Susa riuniti nella “Marcia No Tav ai cantieri della devastazione”, organizzata nell’ambito del Festival Alta FelicitĂ . Ma la devastazione è stata quella che sul territorio hanno portato loro, contro cui la polizia a un certo punto ha dovuto usare gli idranti. Scene di guerriglia urbana «indegne di una nazione civile», ha commentato la premier Giorgia Meloni. L’ira di Meloni: «Dai No Tav guerriglia urbana indegna di una Nazione civile». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bombe carta contro la polizia, assalto ai cantieri e autostrada bloccata: guerriglia No Tav in Val di Susa. Meloni: «Vergognoso»

In questa notizia si parla di: cantieri - bombe - carta - assalto

