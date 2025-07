Bomba sotto casa di Elvis Demce l' avvertimento e la pace finita Tutti i nemici del boss

Un ordigno artigianale posizionato sotto casa del boss Elvis Demce. Una bomba fortunatamente inesplosa grazie all'intervento degli artificieri. Adesso sul caso indaga la direzione distrettuale antimafia perchĂ© il bersaglio è un pezzo da novanta. L'avvertimento criminale è stato compiuto lo scorso. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Bomba sotto casa di Elvis Demce, l'avvertimento e la pace finita. Tutti i nemici del boss; Bomba a casa del boss Elvis Demce, via all'inchiesta: chi minaccia il "Dio" della mafia albanese.

