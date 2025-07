Bomba d' acqua nel Fermano | allagamenti danni e smottamenti

Fermo, 26 luglio 2025 - Una bomba d’acqua si è abbattuta sul Fermano provocando danni e allagamenti. A Fermo diversi i tombini salatati in aria a causa dell’improvvisa forte pressione dei canali di scarico. In via Bellesi, sulla circonvallazione nord, c’è stato uno smottamento che ha fatto crollare anche un tratto di asfalto della carreggiata. Sotto passi allagati lungo la costa e circa mezzo metro d’acqua sulla Statale Adriatica sia a Porto San Giorgio che a Porto Sant’Elpidio. Nell’entroterra e nella periferia di Fermo i maggiori problemi, compresa la viabilitĂ , sono stati causati dalla caduta di alberi e dalla rottura di rami. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bomba d'acqua nel Fermano: allagamenti, danni e smottamenti

