Bomba d' acqua in Brianza | strade allagate è allerta temporali

Da qualche minuto una bomba d'acqua si è abbattuta su Monza e sulla Brianza. Ovunque ci sono forti temporali, accompagnati da tuoni e fulmini, e la pioggia che cade incessante sta allagando le strade e in piĂą punti mandando il traffico in tilt. Numerose segnalazioni oltre che da Monza stanno. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Doppia bomba d?acqua su Cerreto d?Esi: strade e garage allagati. Il Comune apre il Coc - CERRETO D?ESI - Bomba d?acqua su Cerreto d?Esi: strade e garage allagati. Il Comune apre il Coc. «Nel giro di un?ora, per ben due volte, in un lasso di tempo di circa.

Fortissima bomba d’acqua in Italia, mezzo paese allagato: oggi scuole chiuse - Persiste il forte maltempo in Italia. Una pioggia torrenziale, una manciata di minuti e chilometri di territorio del si sono ritrovati immersi nell’acqua, paralizzati.

Bomba d’acqua in Italia, un paese in ginocchio: ha devastato tutto - Nel pomeriggio dell’8 maggio 2025, il cielo sopra al paese si è oscurato improvvisamente. Nubi minacciose si sono addensate all’orizzonte, e in pochi minuti, una pioggia torrenziale si è abbattuta sulla cittadina.

Bomba d’acqua a Chieri, alberi caduti sulla strada anche a Torino. Le previsioni fino a domenica - sera si sono avvertiti gli effetti di una saccatura associata ad aria fresca in avvicinamento dalle isole britanniche e dalla Francia alle Alpi occidentali, che influenzer ... informazione.it scrive

Bomba d’acqua su Lecco: oltre 60 interventi dei Vigili del Fuoco. Ancora allerta meteo oggi - Meteo Tra le zone più colpite, il rione di Acquate, dove le strade si sono trasformate in veri e propri torrenti in piena, e l’attraversamento cittadino, nuovamente allagato. Come scrive informazione.it