Bologna un pareggio e una vittoria nel triangolare di Bolzano

Termina dunque con il sorriso il ritiro estivo 2025 del Bologna, che nel triangolare di Bolzano conquista un pareggio, una vittoria e soprattutto parecchie sensazioni positive. Nelle due mini partite da un'ora ciascuna, infatti, i rossoblù hanno prima impattato contro la formazione altoatesina e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Bologna, un pareggio e una vittoria nel triangolare di Bolzano; Serie A, i risultati di tutte le amichevoli estive; LIVE: segui la diretta del triangolare del Druso: Bologna-Sassuolo 1-1 pareggio di Orsolini.

LIVE: segui la diretta del triangolare del Druso: Südtirol-Sassuolo 0-0 - Bologna–Südtirol in programma al Druso di Bolzano alle ore 18:00 di oggi, 26 luglio 2025. Scrive canalesassuolo.it

SudTirol, progamma amichevoli estive: il 26 luglio triangolare con ... - Sabato 26 luglio, l’FC Südtirol ospiterà un torneo triangolare allo Stadio Druso di Bolzano, con protagoniste due formazioni militanti nel prossimo campionato di Serie A: Bologna e Sassuolo ... Come scrive tuttomercatoweb.com