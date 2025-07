Bollette da capogiro La Provincia non ci sta | Acam deve fare di più

LA SPEZIA Non solo l’apertura di sportelli di prossimità nei territori per prestare assistenza ai cittadini colpiti dalle maxi bollette, ma anche la predisposizione di un piano aziendale per rafforzare le squadre operative per gestire le segnalazioni degli utenti, oltre alla sostituzione di contatori tradizionali con misuratori leggibili da remoto. Sono alcune delle richieste avanzate dalla Provincia ad Acam Acque alla luce delle veementi proteste di cittadini e sindaci circa le maxi bollette ricevute in queste settimane, stimate e maggiorate rispetto lo standard degli ultimi mesi, a causa di problemi nelle letture dei contattori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

